Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона, сообщает телеканал "Россия 24".

Между тем, в Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что пока не получали официальных жалоб от аптек на поставщиков по поводу повышения цен на медицинские маски на фоне вспышки коронавируса. Однако представители региональных управлений службы сейчас совместно с Росздравнадзором проверяют обоснованность ценообразования в аптеках страны.

Ранее СМИ передавали, что на фоне тревожных сообщений о вспышке коронавируса в Китае стоимость медицинских масок в российских аптеках стала расти. А, например, в дальневосточных регионах масок в аптеках и вовсе не хватает. В достаточном количестве они есть только в двух крупных аптечных сетях Приморского края — это подтвердили в правительстве региона.

В краевом управлении Росздравнадзора сообщили, что следят за ситуацией в больницах и аптеках. В ближайшее время правительство обсудит этот вопрос с владельцами небольших сетей и розничных аптек.

На данный момент число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет более 28 тысяч человек. 563 человека умерли, 1153 выздоровели и выписаны.

Накануне в Тюмень прибыли два военно-транспортных самолета, которые эвакуировали в Россию 144 человека, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ни у кого из прилетевших коронавирус не выявлен.