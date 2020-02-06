Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

Холдинг "Вертолеты России" подписали с компанией Indo-Russian Helicopters Limited дорожную карту по созданию совместного производства легких вертолетов Ка-226Т в Индии. Как уточняет агентство ТАСС, в документе прописаны основные этапы развития предприятия, а также сроки передачи заказчикам технической документации, комплектующих, подготовки специалистов.

Напомним, в 2015 году Россия и Индия подписали контракт на 200 вертолетов Ка-226Т. 60 машин соберут в РФ, остальные 140 – на территории заказчика.

Кроме того, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству журналистам рассказали, что до конца 2020 года совместное российско-индийское предприятие выпустит первую партию автоматов АК-203. Завод в городе Корва планирует получить у индийского Минобороны так называемый "якорный" заказ на 650 тысяч АК.

Еще один перспективный контракт – поставка Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" с последующей организаций производства на территории покупателей. В ближайшее время должны быть согласованы технические параметры сделки, а подписание ожидается до конца 2020 года.

По данным СМИ, контракт предполагает поставку Индийским вооруженным силам свыше 5 тысяч ПЗРК на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

Что касается действующих соглашений, то в ФСВТС рассказали о лицензионном производстве боевых машин пехоты БМП-2. В 1984 году Индия получила право собрать 3 тысячи бронемашин этого типа. На данный момент из цехов индийского предприятия вышли 2,5 тысячи БМП.