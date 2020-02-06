Клиент жестоко избил сотрудницу офиса микрозаймов в Башкирии

Неизвестный мужчина зверски избил сотрудницу офиса микрозаймов в Нефтекамске, после чего спокойно удалился, не притронувшись к деньгам. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

Нападение было совершено утром 6 февраля, когда в помещении никого, кроме сотрудницы, не было. На кадрах видно, как мужчина с порога перепрыгивает через стол, заваливает женщину на пол и начинает методично бить ей по голове ногой. Экзекуция продолжалась около минуты, все это время жертва истошно кричала, но на помощь ей никто не пришел.

Окончив расправу, мужчина спокойно покинул помещение, а пострадавшая самостоятельно вызвала полицию, когда пришла в себя.

Личность злоумышленника пока не установлена, о его мотивах остается только догадываться.