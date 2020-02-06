Замглавы Ступина подозревают в получении взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замглавы городского округа Ступино. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области. Также фигурантом уголовного дела стал исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок".

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получении взятки в особо крупном размере"), – сообщили в управлении. – Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя и посредника, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")".

По предварительным данным, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей. В обмен на это с их фирмой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее 6 февраля в Москве при получении взятки задержали следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу. Сумма взятки составила 4,3 миллиона рублей.