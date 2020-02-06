Спектакль "Гробовщик. Пир во время чумы". Фотолента

6 февраля Российский академический молодежный театр представил премьеру спектакля "Гробовщик. Пир во время чумы". Режиссер Павел Артемьев свел на одной сцене сразу две "смертельные" пушкинские истории — самую мистическую из "Повестей Белкина" и самую загадочную из "Маленьких трагедий".

Также в постановке использованы фрагменты произведений: "Смерть Ивана Ильича" Л.Н. Толстого, "Бобок" и "Два самоубийства" Ф.М. Достоевского, "Скрипка Ротшильда" и "Оратор" А.П. Чехова.

В ролях: Гробовщик – Андрей Бажин, Председатель – Иван Забелин, молодой человек – Прохор Чеховский, Мэри – Виктория Тиханская, Луиза – Александра Аронс.