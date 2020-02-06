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6 февраля 202019:25

Полиция в Москве пресекла схему незаконного оборота онкопрепаратов

Global Look Press

Власти Москвы совместно с полицией пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов.

Об этом общественность проинформировал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, "совместно с правоохранительными органами мы проводим работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере обращения бесплатных лекарств".

Московский градоначальник отметил, что 6 февраля сотрудники полиции провели успешную операцию, задержав по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов ряд сотрудников медицинских учреждений.

Собянин поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу и подчеркнул, что она поможет навести порядок в городе, а также защитить права жителей столицы по получению бесплатных лекарств.

Кроме того, он подчеркнул, что на протяжении нескольких последних лет проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает онкологическими заболеваниями.

"Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств», — написал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что в течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих лекарств, в том числе и онкологических препаратов. Вся информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.

"Лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами — сами пользователи услуг. Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах", — считает градоначальник.

Также 1 июля 2020 года будет осуществлена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов штрихкодами. Предполагается, что это позволит отслеживать происхождение каждой отдельной упаковки.

"В ближайшее время будет завершена реорганизация онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств. Создана служба онкоаудиторов, которые проверяют правильность и обоснованность назначения препаратов", — рассказал мэр Москвы.

Он также отметил, что современные патоморфологические лаборатории открываются в больницах онкологического профиля. Благодаря ним появляется возможность повысить качество проводимых исследований, а также улучшить правильность препаратов, которые назначаются москвичам.

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