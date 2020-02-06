Российские хоккеисты пропустили три безответных шайбы в первом периоде

Сборная России по хоккею крайне неудачно начала первый матч третьего этапа Евротура со командой Финляндии. После трех периода наша сборной уступает со счетом 0:3.

Первая шайба побывала в воротах Тимура Билялова на 32 секунды. Цели достиг бросок еэму Пулккинена от борта. На этом неприятность российской сборной не закончились. Юлиус Няттинен и Юлиус Юрттила к седьмой минуте забросил ещё по шайбе, и счет стал угрожающим – 3:0 в пользу финнов.

Тренер сборной России Алексей Кудашов заменил вратаря. Вместо Билялова в воротах российской сборной появился Александр Самонов, который пока хранит ворота в неприкосновенности.

После первого периода сборная России уступает 0:3.Но впереди еще 40 минут игрового времени.