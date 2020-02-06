Стивен Кинг обогнал Донцову по продаваемости в России

Американский писатель, мастер ужасов Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России. До этого лидерство принадлежало Дарье Донцовой.

Рейтинг опубликован на сайте Российской книжной палаты. Согласно данным, в 2019 году на территории страны были выпущены 163 произведения Стивена Кинга. Общий тираж книг превысил 1,1 миллиона. В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки.

В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова. Но в 2019 году ее книг было выпущено меньше — 68, а тираж печатных изданий составил 776 тысяч экземпляров, потому она заняла вторую строчку.

Тройку лидеров закрепила российская писательница Александра Маринина. В 2019 году было издано 55 ее печатных изданий, общий тираж которых составил 500 тысяч экземпляров.

В десятке наиболее издаваемых авторов оказались также Рэй Брэдбери, Татьяна Полякова, Федор Достоевский, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Эрих Мария Ремарк и Ю Несбе. Судя по всему, российские читатели отдают предпочтение детективам.