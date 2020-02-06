Трамп назвал импичмент адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пришлось многое вынести из-за процедуры импичмента.

"Без справедливой на то причины мы прошли через ад", — сказал Трамп, выступая в Белом доме перед конгрессменами-республиканцами, юристами, советниками и журналистами.

Трамп показал аудитории газету The Washington Post с заголовком "Оправдан" и сказал, что это единственный хороший заголовок, который он когда-либо видел в этой газете. По словам Трампа, его выступление в четверг в Белом доме — это не пресс-конференция, не речь, а празднование.

Он подчеркнул, что с ним обошлись неимоверно нечестно: "Вначале у нас была Россия, Россия, Россия. Это все была полная чушь". Как сообщает "Интерфакс", присутствующие неоднократно аплодировали президенту стоя.

Как сообщалось ранее, сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту. Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, выдвинула Трампу два обвинения — в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Голосование закончилось со счетом 53-47 и 52-48. Против Трампа также проголосовал один республиканец – Митт Ромни.