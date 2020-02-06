"Реал Сосьедад" выбил мадридский "Реал" из Кубка Испании

Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.

В середине первого тайма норвежский полузащитник "Реал Сосьедад" Андерс Эдегор добил в сетку мяч, не лучшим образом отраженный Альфонсом Ареола. Во втором тайме швед Александр Исак с интервалом в полторы минуты отправил еще два мяча в ворота мадридцев.

Но столичный "Реал" не бросил борьбу. Марсело отыграл один гол и подарил хозяевам поля шанс на спасение. Однако Мигель Мерино в четвертый раз заставил команду Зинедина Зидана начать с центра поля – 1:4. Но концовка оказалась горячей. Родриго и Начо сумели сократить отставание мадридского "Реала" до минимума – 3:4. Но прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу "Реал Сосьедад" с результатом 4:3.

Мадридский "Реал" завершил поход за Кубком короля. А "Реал Сосьедад" вышел в полуфинал второго по значимости турнира Испании.