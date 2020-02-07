На Урале увеличили производство медицинских масок

ФАС заинтересовалась случаями завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Накануне Владимир Путин предложил такие аптеки закрыть.

Масок нет! Всё чаще даже в аптеках Екатеринбурга звучит именно этот ответ. Из-за непростой ситуации с коронавирусом создается дефицит масок. Защитные средства есть и не в каждой аптеке Тюмени. В городе, где зафиксировали первый случай коронавируса, спрос на маски еще больше. В день продают месячную норму — по 500 штук.

Предполагаемого скачка цен не случилось — в трех разных аптечных сетях цены прежние — 10 рублей за штуку. Но макси раскупают так быстро, что поставщики не успевают привозить новые партии.

На производство одной такой маски уходит чуть меньше 2 секунд. Конвейер на свердловском заводе в Каменске-Уральском работает на полную мощность. За смену здесь выпускают 15 000 масок.

Сама маска состоит из трех слоев. И здесь как раз видно, как из трех рулонов материал сплетается воедино. Снаружи нетканный материал, а внутри так называемый мельтблаун — это специальный материал, который выступает своего рода фильтром. Важнейшая составная часть маски.

Это сырье поставляют из Китая. Вернее, поставляли. На предприятии достаточный запас, но увеличить объем производства защитных масок здесь не могут — сейчас компания в поиске новых поставщиков из Европы или России. Впрочем, запросы на маски — растут уже сейчас.

"Спрос от наших постоянных клиентов, и не только — со всей страны звонят и узнают. Заявки, фактически размещенные на нашем предприятии, от миллиона до пяти миллионов в каждой заявке штук масок. Весь объем обеспечить мы не можем", — признается Ирина Кочнева, директор производственного филиала компании "Здравмедтехник".

Как только решится вопрос с поставщиком, предприятие готово увеличить объем выпускаемых масок вдвое — до 600 тысяч штук в месяц. Больше готовы производить и доработанных масок — с двумя фиксаторами.

Здесь же выпускают противоэпидемические комплекты для защиты врачей. Сейчас приоритетный заказчик — Тюменский департамент здравоохранения. В регион нужно отправить 3 000 наборов. В день выпускают по 300 костюмов. Впрочем, здесь могут в разы увеличить объемы, если на время полностью перепрофилируют производство. Пока такой необходимости нет.