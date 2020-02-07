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7 февраля 202000:49

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала агентству РБК о том, за что отвечал в компании занявший пост российского премьера Михаил Мишустин, сколько он зарабатывал и почему ушел из нее в 2010 году.

UFG или Объединенная финансовая группа — крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Она зарабатывает тем, что формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями: фонды прямых инвестиций в российские компании и компании в других странах СНГ, венчурные фонды, инфраструктурные инвестиции, фондовый рынок акций и облигаций, агроинвестиции, девелоперские проекты, складскую логистику и недвижимость в России. При этом UFG никогда не привлекает бюджетные средства или средства государственных компаний, не инвестирует в подрядчиков госструктур, не участвует в государственных тендерах и не получает никаких субсидий от государства.

Михаил Мишустин пришел в UFG после того, как ушел с государственной службы, в мае 2008 года, по приглашению председателя совета директоров группы UFG Бориса Федорова и стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management. Как партнер он был введен в состав собственников с долей 25 процентов в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25 процентов.

Как рассказывал в свое время Борис Федоров, они дружили с Михаилом Мишустиным дружили еще с 1989 года — со времен "Международного компьютерного клуба", некоммерческой организации, которая привела на российский рынок крупнейшие технологические гиганты. Известно, что Мишустин в те годы был лично знаком со Стивеном Джобсом (Apple), Биллом Гейтсом (Miscrosoft), Аланом Эштоном (Word Perfect), Джимом Кавано (IBM), Филиппом Каном (Borland), Стивом Эпплтоном (Micron Technology), Грегом Херриком (Zeos), с некоторыми из них он дружил.

В 2009 году Михаил Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, и в компании понимали, что существует большая вероятность того, что если ему предложат правительственную должность, то он не будет отказываться и покинет UFG, что и произошло в апреле 2010 года, когда Михаил Мишустин был назначен на пост руководителя Федеральной налоговой службы.

На вопрос о том, сколько Михаил Мишустин заработал за время работы в UFG, управляющий партнер компании Полина Герасименко сообщила: "Вообще мы не имеем право раскрывать конфиденциальную информацию по корпоративной политике и гражданско-правовым отношениям, но так как в данном случае мы понимаем общественную важность этого вопроса и ожидали его, мы запросили у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации, связанной с их доходами. Такое согласие было получено, и мы готовы прокомментировать.

В апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были Михаил Мишустин и его семья. Это является обычной практикой для партнеров крупных инвестиционных компаний по всему миру.

Через этот траст Мишустин владел 25-процентными долями в уже созданных на момент своего прихода фондов, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25 процентов.

Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллиона долларов, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний.

В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100 процентов собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов. Однако продолжался период кризиса, и единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. В связи с этим партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у нее будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG.

Отмечу также, что при заключении сделок о продаже активов UFG необходимо было учитывать наши корпоративные интересы (покупателем не может быть совершенно посторонняя для нас сторона). Этим объясняется то, что продажи активов осуществлялись партнерам UFG и/или аффилированными с ними лицами. Несмотря на рассрочку платежей в адрес Владлены Мишустиной, по факту переход права собственности ее долей к нашей компании был осуществлен сразу в 2010 году. То, что в составе наших учредителей и партнеров фондов нет политически значимых лиц, жизненно важно для соответствия внутренним и внешним требованиям, а также стандартам надзорных органов различных государств, инвесторов и контрагентов.

В 2010–2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере 11,55 миллиона долларов совокупно за четыре года. Непосредственно в декларации сумма, конечно, указывалась в рублях. При этом декларирование было не только требованием российского законодательства, но и требованием внутренних правил UFG.

В 2013 году был принят новый федеральный закон "О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей", и в связи с этим Владлена Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу. Но по условиям первоначального соглашения с UFG она не могла передать нереализованные активы постороннему человеку во избежание рисков для группы UFG в целом. Как я уже говорила, этим в практике инвестиционных фондов исключаются риски приобретения долей недружественными акционерами. Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне. В августе 2013 года траст передается в собственность новых бенефициаров, и уже они в дальнейшем получают доход от продажи активов.

В 2013–2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили 11,9 миллиона долларов, а Натальи Стениной за этот же период — 10,1 миллиона долларов. Эти суммы отражены в их декларациях в рублях.

Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов, что по текущему курсу соответствует 2,15 миллиарда рублей. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG о которых я не могу знать".

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