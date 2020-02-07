Сергей Лавров: к угрозам Вашингтона все уже привыкли

"Все уже давно привыкли к угрозам Вашингтона", — так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы Белого дома ввести новые санкции в отношении России из-за сотрудничества с Венесуэлой.

О том, что Москву надо "наказать" за поддержку Каракаса, ранее заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. В администрации США также сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом. В минувшую среду помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил рассмотрение подобных планов.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео и вовсе договорился со ставленником Вашингтона оппозиционером Гуайдо удвоить усилия, чтобы отстранить президента Мадуро от власти.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США в очередной раз заявили, что привержены так называемой "доктрине Монро", то есть, идее о своем господстве в Западном полушарии. Это, убежден Лавров, оскорбительно для всех стран Латинской Америки, передает телеканал "Россия 24". Также министра отметил, что США более не могут рассчитывать на установление одностороннего мирового порядка. Это заявление он сделал в ходе визита в Мексику.