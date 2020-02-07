Самолёты Израиля атаковали пригороды сирийского Дамаска

6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя нанесли внезапные удары ракетами "воздух-земля". Сирийские силы ПВО быстро отреагировали и отразили атаку. Об этом сообщили в Минобороны России. В этот момент на посадку в аэропорту Дамаска заходил гражданский пассажирский лайнер из Тегерана, отмечает телеканал "Россия 24".

"​В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Трагедии удалось избежать лишь благодаря эффективной работе систем управления движением воздушного транспорта и точным действиям авиадиспетчеров. Они вывели самолёт из зоны поражения и перенаправили его на ближайший запасной аэродром. Это российская авиабаза Хмеймим. Таким образом, удалось спасти 172 жизни.

Военные эксперты отмечают, что этот инцидент вызывает прямые аналогии с трагедией в Иране в январе этого года. Там на фоне резко обострившегося кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана, после убийства военными США иранского генерала Сулеймани и ответных ударов по американским военным базам в Ираке, был по ошибке сбит пассажирский лайнер. Его приняли за крылатую ракету. Тогда погибли 176 человек.