Экономический эффект от внедрения инноваций "Роснефти" превысил 26 млрд рублей

"Роснефть" в 2018-2019 гг. получила экономический эффект в размере более 26 млрд руб. от внедрения инновационных решений. Среди последних разработок "Роснефти" значатся технологии освоения баженовской свиты.

В 2019 г. компания "РН-Юганскнефтегаз" ("дочка" "Роснефти") провела очередной многостадийный гидроразрыв на горизонтальной скважине в сверхнизкопроницаемом пласте баженовских отложений. При закачке в пласт 610 тонн проппанта получен приток нефти в размере 6,5 тонн в сутки на стадию, сообщает "Роснефть".

Компания полностью заменила иностранное программное обеспечение (ПО) для моделирования ГРП, внедрено российское ПО.

Кроме того, "Роснефть" развивает собственное производство катализаторов для нефтепереработки, по всем основным процессам компания переходит на отечественные катализаторы.

В 2019 г. на "Новокуйбышевском заводе катализаторов" построен опытно-промышленный участок для производства катализаторов гидропроцессов, который позволит отрабатывать технологии производства катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии с учетом перехода на крупнотоннажное производство. До этого такие технологические возможности в России отсутствовали, подчеркивает компания.

В свою очередь "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" ("СвНИИНП", входит в научный комплекс "Роснефти") разработал и запатентовал пакет присадок для всесезонных гидравлических масел. Внедрение присадок в производство намечено на 2020 г.

Развитие научного и технологического потенциала является одним из основных направлений стратегии "Роснефть-2022".