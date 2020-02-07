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7 февраля 202011:36

Uber вновь убыточна, но обещает стать прибыльной в 2020-м

EPA

Сервис такси Uber Technologies Inc. планирует получить прибыль к концу 2020 года, раньше, чем ожидалось ранее, сообщила компания во время оглашения финрезультатов. Акции отреагировали взлетом на 10%.

Тем не менее, компания все еще теряет деньги. Чистый убыток за 2019 год составил 8,5 миллиарда долларов против прибыли в 997 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 6,81 доллара. Выручка выросла при этом на 25% — до 14,147 миллиарда долларов.

За четвертый квартал скорректированная выручка Uber составила 3,73 миллиарда долларов, в соответствии с ожиданиями рынка. Убыток на акцию - 0.64 доллара против ожидаемых $0.65 доллара. Скорректированный чистый убыток: 615 миллионов долларов против ожидаемых аналитиками 713 миллионов долларов.

"2019-й был преобразующим годом для Uber, и я доволен нашим прогрессом, неуклонно выполняя обязательства, которые мы взяли на себя перед нашими акционерами на нашем пути к прибыльности", — сказал исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Гендиректор компании также заявил, что Uber переносит план по рентабельности по EBITDA на четвёртый квартал 2020 года. В ноябре 2019 г. Хосровшахи объявил, что компания планирует сократить расходы и выйти на прибыль в 2021 г. Тогда же Uber сообщила об убытке около $1,2 млрд за III квартал.

По словам главы Uber, в будущем компания планирует сократить расходы и попытается повысить спрос на поездки на автомобилях премиум-класса. Кроме того, компания хочет ускорить рост своего бизнеса по доставке продуктов Uber Eats. Доходы этого подразделения по доставке продуктов питания выросли на 73% по сравнению с прошлым годом и составили 734 миллиона долларов. В попытке сократить убытки, Uber продала свой индийский бизнес Uber Eats местному конкуренту Zomato за почти 10% долю в этом бизнесе стоимостью 250 миллионов долларов.

C момента запуска Uber Eats в Индии в 2017 г. компания потратила значительные средства на предоставление скидок, чтобы конкурировать с индийскими компаниями, включая Zomato, которая работает в Индии с 2008 г. Компанию финансирует Ant Financial Services Group (“дочка” китайской Alibaba).

Сервис для заказа грузоперевозок Uber Freight более чем в два раза увеличил свой доход благодаря новому веб-порталу, запущенному в третьем квартале.

В последние месяцы компания предприняла шаги по ограничению расходов включая, по крайней мере, два крупных раунда увольнений. Однако неясно, как это может повлиять на общую численность персонала, поскольку Uber открывает новые офисы в Чикаго и Далласе.

В начале ноября 2019 года акции Uber обновили рекордный минимум. Тогда истек шестимесячный срок запрета на продажу акций для основателей Uber с момента IPO, проведенного в мае 2019 г. Поэтому сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд,

По словам источников WSJ, он долгое время испытывал разочарование по поводу нынешней управленческой команды Uber, а также действий инвесторов. Экс-глава Uber продал практически 90% своих акций и теперь у него вместо почти $3 млрд в акциях осталось только $250 млн. 31 декабря основатель компании покинул совет директоров. По его словам, теперь, когда Uber является публичной компанией, он хочет сосредоточиться на своем текущем бизнесе и благотворительной деятельности.

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