Олимпийский чемпион из ЮАР получил срок за "запрещенку"

Золотой призер Олимпийских игр-2004 и трехкратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Роланд Шуман получил годичную дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA) за нарушение антидопинговых правил. Весной прошлого года в его допинг-пробе нашли гормоны.

Шуман давно выступает на международной арене и участвовал в четырех Олимпиадах, а на первой для себя в 2004 году выиграл в составе сборной ЮАР первое место в эстафете 4х100 метров, напоминает Чемпионат.Com. Он надеется отобраться и на Игры нынешнего года, но дисквалификация может лишить его этого шанса.

Положительной оказалась допинг-проба пловца, сданная в мае прошлого года в ходе внесоревновательного контроля. В крови спортсмена обнаружили вещество GW501516, которое запрещено к употреблению, так как является гормональным метаболическим модулятором и даже считается опасным для здоровья. 39-летний Шуман может вернуться к тренировкам после 17 мая 2020 года.