В Дели дебютировала Hyundai Creta второго поколения

Кроссовер, важный и для российского рынка, представили в новой генерации, ориентированной на рынок Индии. Как и ожидалось, внешне новая Creta очень похожа на китайский аналог по имени Hyundai ix25, а вот к моторной гамме стоит присмотреться поподробнее.

Индийская "Крета" получила аналогичные "многоэтажные" фары и схожие бамперы, но вот решетка радиатора у нее оригинальная - в стиле большого Palisade. Кроме того, для кроссовера разработали собственный дизайн 17-дюймовых колесных дисков и придумали новое расположение названия модели на двери багажника.

Салон индийской Creta на автосалоне сняли через стекло.

Изображения интерьера пока не рассекречены, да и сам кроссовер дебютировал в закрытом виде. Однако кое-что индийским журналистам подглядеть все же удалось: оказалось, что центральная консоль "Креты" выглядит более традиционно, нежели ее китайский аналог.

Creta для Индии

Во всяком случае, экран мультимедийной системы у новинки расположен привычно, по горизонтали. Диагональ - 10,25 дюйма. Отличаются интерьеры и прочими нюансами архитектуры, а еще у индийской "Креты" куда меньше сенсорных панелей, хотя регулировать климатическую установку можно будет прямо с тачскрина.

Creta для Индии

По данным местной прессы, Creta в Индии укомплектуют 1,4-литровым турбомотором с отдачей в 140 л.с., 115-сильным полуторалитровым атмосферником и 115-сильным дизелем того же объема. Набор коробок передач включает шестиступенчатую механику, вариатор и семидиапазонный робот. Цены для местного рынка будут объявлены примерно через месяц.

Что касается обновления российской "Креты", для начала кроссовер должен пережить уже обещанный рестайлинг. Смена поколений тоже возможна, но случится она нескоро - а когда случится, вероятнее всего, российский кроссовер будет больше похож на индийского собрата, чем на китайский ix25.

Фото indianautosblog.com, in.finance.yahoo.com