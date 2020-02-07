5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

Мировые цепочки поставок оказались под влиянием вспышки коронавируса, и некоторые крупнейшие компании в мире предупреждают инвесторов о возможности сокращения прибыли в будущем.

Эпидемия коронавируса унесла жизни свыше 560 человек, в то время как число заболевших превысило 28 000. азиатские рынки негативно отреагировали на ситуацию вокруг вируса. Центральный банк Китая уже отреагировал снижением ставок и мерами, направленными на снижение последствий сокращения экономического роста.

Вспышка вируса случилась в период, когда большинство крупных компаний публикуют свою отчетность за 2019 год. Некоторые компании упомянули вирус в своих документах и прогнозах.

Ниже мы расскажем о 5 крупных компаниях, которые так или иначе обозначили влияние коронавируса на возможные сокращения доходов компании.

Apple

У Apple в Китае 26 поставщиков и 4 крупных корпоративных клиента, согласно данным Bloomberg.

Таким образом, компания очень уязвима перед ситуацией на рынке. Фабрики по производству iPhones и других устройств были вынуждены закрыться на несколько недель в рамках мер по противодействию распространения вируса. Дальнейшие меры могут привести к снижению доступности устройств Apple в текущем году. CEO Тим Кук заявил, что вспышка вируса заставил Apple расширить возможные границы прибыли во втором квартале – от $63 млрд до $67 млрд.

Аналитики прогнозируют $62.33 млрд, несмотря на то, что ожидания могут измениться, если эпидемия не будет в скором времени сдержана.

Tesla

СЕО Tesla Илон Маск 7 января заявил о первых поставках Model 3 с Шанхайской фабрики. Месяц спустя глава компании заявил о том, что поставки могут откладываться в начале февраля, так как распоряжения правительства вынуждают завод оставаться закрытым до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад.

Планировалось, что новое производство в Китае займет значительную долю рынка, однако инвесторам, вероятно, придется ждать дольше, пока их инвестиции окупятся, так как эпидемия сдерживает производство новых автомобилей и, следовательно, поставки. Коронавирус может негативно сказаться на прибыли компании в самом скором будущем.

Disney

Тематические парки Disney's в Гонконге и Шанхае были вынуждены закрыться по мере распространения вируса. И это закрытие произошло в неблагоприятный момент для компании.

Закрытие тематических парков произошло в то время, когда, как правило, наблюдается наиболее высокая частота посещений, в частности, в связи с китайским Новым годом, отмечают в компании.

Аналитики отмечают, что финансовое влияние вируса на компанию будет зависеть от продолжительности закрытия парков.

Nike

Компания Nike 4 февраля выпустила заявление инвесторам, заявив о влиянии вируса на операции компании в Китае. Около половины магазинов компании в Китае будут работать по сокращенному расписанию. Кроме того, прогнозируется, что в тех магазинах, что останутся открытыми, будет наблюдаться снижение посещаемости.

В краткосрочной перспективе компания ожидает сокращения прибыли в Китае.

Nike не предоставил обновлений на следующий квартал и заявил о том, что будет обновлять информацию по мере развития ситуации с вирусом.

Starbucks

Starbucks расширял операции в Китае в течение последних двадцати лет, и коронавирус стал существенным препятствием для дальнейшего расширения компании в стране.

Компания была вынуждена закрыть более половины точек в Китае и изменить расписание работы в оставшихся точках, об этом говорится в сообщении компании от 28 января.

Компания не дала никаких прогнозов относительно будущих доходов компании, отмечая, что развитие ситуации с коронавирусом не дает возможности дать точные прогнозы.