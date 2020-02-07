"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократам нужно снова винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз партии в штате Айова.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, задавшись ехидным вопросом — если демократы не могут должным образом посчитать свои голоса, то как они будут управлять здравоохранением США?

I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

Так он отреагировал на то, что представители Демократической партии провели в Айове предварительные выборы в формате кокусов – собраний сторонников – 3 февраля, а объявили результаты только 7-го, ссылаясь на проблемы с программным обеспечением.

По итогам праймериз победу у демократов одержал Пит Буттиджич, следом идет Берни Сандерс, третье место занимает Элизабет Уоррен, на четвертом — Джо Байден.

На этом фоне экс-член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш сообщил в интервью телекомпании CNN, что не будет принимать участие в президентских выборах 2020 года от Республиканской партии. Он пояснил это тем, что у него нет шансов победить Трампа на первичных выборах.

Ранее в Айове были оглашены результатов кокусов республиканцев, на которых за действующего президента США отдали свои голоса 97,15% однопартийцев из 32 тысяч человек, принявших участие в мероприятии. Два его соперника – Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд получили чуть более 1% поддержки, сообщает ТАСС.

Представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Россию в том, что она посредством хакерских атак вмешивается в политическую жизнь Америки. Москва отвергает эти заявления.