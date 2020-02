"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократам нужно снова винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз партии в штате Айова.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, задавшись ехидным вопросом — если демократы не могут должным образом посчитать свои голоса, то как они будут управлять здравоохранением США?

I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo