Росстат: 51,4% россиян живут на зарплату менее 27 тыс. рублей в месяц

Расслоение населения России по уровню доходов не изменилось в 2019 г. по сравнению с 2018 г., сообщает Росстат. На долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 30,3% общих денежных доходов населения, как и в 2018 г. (30,3%).

На долю 10% наименее обеспеченного населения в 2019 г. пришлось лишь 1,9% общих денежных доходов жителей России (в 2018 г. — 1,9%).

Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц в 2019 г. имели 4,2% россиян (в 2018 г. — 4,9%), 7-10 тыс. руб. — 6,1% (6,9%), 10-14 тыс. руб. — 10,2% (11%), 14-19 тыс. руб. — 13,1% (13,7%), 19-27 тыс. руб. — 17,8% (18%), 27-45 тыс. руб. — 24,5% (23,7%), 45-60 тыс. руб. — 10,1% (9,4%), 60-75 тыс. руб. — 5,5% (5%), 75-100 тыс. руб. — 4,5% (4%), свыше 100 тыс. руб. — 4% (3,4%).

Таким образом, среднедушевой доход в размере до 27 тыс. руб. в месяц имеют 51,4% россиян.

Денежные доходы населения России составили в 2019 г. 61,979 трлн руб. (в 2018 г. — 58,459 трлн руб.).

Денежные расходы россиян составили в прошлом году 59,845 трлн руб. (в 2018 г. — 55,987 трлн руб.).

Почти 81,2% доходов пошли в 2019 г. на покупку товаров и оплату услуг (в 2018 г. — 80,7%), 15,4% (15,1%) — на оплату обязательных платежей и взносов, 3,4% (4,2%) — на сбережения.