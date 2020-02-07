7 февраля 202018:36

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

123ru.net

Из Швеции экстрадирован россиянин Евгений Глазков, которого обвиняют в хищении почти пятидесяти миллионов рублей. Соответствующее решение компетентные шведские органы приняли по требованию Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, в Волгоградской области с 2015 по 2016 годы действовало преступное сообщество, занимающееся хищением денежных средств страховых компаний. Евгений Глазков был руководителем одного из структурных подразделений банды.

Злоумышленники создавали и использовали компании по взысканию страховых возмещений, заключали с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях договоры уступки права требования, в их число входили фиктивные извещения об авариях, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Преступная группировка привлекла индивидуальных предпринимателей, которые оценивали стоимость восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. Стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 тысяч рублей. В суд подавались поддельные документы, в которых стоимость экспертизы в десятки раз превышала реальные затраты.

В результате преступная группировка похитила у страховых компаний более 47 миллионов рублей.

Евгений Глазков скрылся в Швеции. Генеральная прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. В январе 2020 просьба была удовлетворена.

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