Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

В румынском городе Клуж-Напока завершился стартовый матч отборочного этапа Кубка Федерации по теннису между сборными России и Румынии. Первый номер нашей команды Екатерина Александрова не испытала серьезных проблем в противостоянии с Еленой-Габриэлой Русе.

Россиянка обыграла румынку в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 и вывела национальную сборную вперед. Чуть позже 7 февраля на корте появятся Вероника Кудерметова и Ана Богдан.

Победитель матча между россиянками и румынками выйдет в финальный турнир, который состоится в Будапеште с 14 по 19 апреля.