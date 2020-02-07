7 февраля 202020:41 Евгений Решетнев

Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня играли за одну команду, в прямом и переносном смысле. В Сочи — большой день российско-белорусских переговоров. Темы — двусторонние связи и интеграция в рамках Союзного государства. В перерывах между обсуждениями свои коррективы в них внесла даже нелетная погода, из-за которой самолет российской правительственной делегации совершил посадку в Минеральных Водах. Лидеры двух стран успели сыграть в хоккей.

"И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега", — обратился в начале встречи белорусский лидер к российскому коллеге.

Встреча на пороге горной резиденции: Владимир Путин в зимней куртке, Александр Лукашенко — в костюме. Он только что поднялся сюда вместе со своей делегаций с побережья, а там градусов на десять теплее и проливные дожди.

Сначала лидеры отправились на рабочий завтрак. Здесь операторам удалось снять буквально несколько кадров.

— Кашку с утра не ели?

— Ну не на воде же.

— Почему? Очень вкусно. Попробуйте, Вам понравится.

— Нет, все равно я привык на молоке.

Все происходило в доме приемов иностранных делегаций в Красной Поляне. Журналисты, белорусские и российские, ждали в пресс-центре, пока лидеры порядка полутора часов беседовали с глазу на глаз.

Погода  в горах переменчивая. Десять минут назад шел снег, сейчас все тает. Еще до поездки в Сочи Александр Лукашенко анонсировал предстоящую встречу как момент истины. Но те, кто должен был участвовать в расширенных переговорах с российской стороны — члены правительства и администрации президента — вовремя в Сочи не прилетели. Аэропорт запретил посадку из-за сильного ветра. Самолет оказался в Минеральных Водах, где Дмитрий Песков общался с журналистами, которых интересовало: состоятся ли вообще переговоры.

В это время в Красной Поляне журналистов уже приглашали в зал для переговоров. У Лукашенко были и ручка, и блокнот свои, с национальным орнаментом, у Путина на блокноте золотое тиснение — двуглавый орел на фоне триколора.

Главные вопросы предполагаемой повестки встречи Путина и Лукашенко СМИ муссировали последние два дня. Полагали, что так или иначе речь пойдет об интеграции в рамках Союзного государства, о поставках нефти в Белоруссию, о взаимной торговле. На переговоры прилетели министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, работавший послом в республике.

"К сожалению, российская делегация не смогла добраться пока до нашей встречи. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут, но можем уже начать нашу дискуссию. Мы с Александром Григорьевичем уже практически час или полтора даже, затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому мы можем продолжить сейчас в таком более широком составе, а потом подождем еще коллег наших и перейдем ко второму раунду. Я думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным", — заявил Владимир Путин

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен. Решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор. Небо якобы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть о чем говорить, есть над чем работать", — сообщил Лукашенко.

Раз уж по поставкам российской нефти в республику до нового года договориться не удалось. Результата, как и всегда, ждут от личной встречи Путина и Лукашенко.

Переговоры в расширенном составе продолжались более часа. Примерно к моменту их окончания и приехала делегация российского правительства, застрявшая в Минеральных Водах.

Из зала заседаний официанты выносили чашки и бокалы, а кортежи первых лиц отправились на один из олимпийских объектов. Белорусский президент — под номером 1, российский лидер — под номером 11. С балкона за ледовым поединком следили члены белорусской и российской делегаций. У Александра Лукашенко — форма с белорусским флагом, у Владимира Путина — с российским триколором, но играли они за одну команду.

Российский и белорусский президенты не в первый раз вместе на льду. В феврале 2019 они в перерывах между переговорами тоже играли в хоккей. В матче на этот раз принял участие и сын президента Белоруссии Николай.

А во втором периоде за игрой следил прилетевший в Сочи Дмитрий Медведев. Команда президентов победила в матче со счетом 13:4.

Переговоры Путина и Лукашенко в эти минуты продолжаются в расширенном составе с участием всех опоздавших.

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