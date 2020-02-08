СК РФ завел уголовное дело по факту крушения вертолета под Казанью

В Казани выясняют обстоятельства аварии с вертолетом, в которой погиб депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин. По факту катастрофы, которая произошла накануне, заведено уголовное дело. Следователи осмотрели место крушения, сообщает телеканал "Россия 24".

Вертолет совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега недалеко от поселка Лаишево в Татарстане. На борту было три человека. Двое находятся с тяжелыми травмами в больнице. Айрат Хайруллин оказался зажат в кабине и погиб.

Следствие считает, что к трагедии могли привести ошибка пилота, проблемы с техникой или погодой.

Соболезнования выразили коллеги Хайруллина по партии. Заслуги заместителя главы комитета Госдумы по аграрным вопросам, в частности, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.