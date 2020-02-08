В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии. Об этом сообщили во фракции "Единой России". Трагедия произошла накануне, 7 февраля. Вертолет, в котором находился депутат, совершил жесткую посадку на лед.

Всю ночь на месте крушения вертолета работали эксперты и криминалисты. Следственный комитет выдвигает сразу несколько версий, среди них ошибка пилотирования. Уже сегодня опросят выживших членов экипажа.

После жесткой посадки частный вертолет Айрата Хайруллина опрокинуло на левый борт. Помощник депутата и пилот получили травмы позвоночника и обморожение, им удалось самостоятельно выбраться из кабины.

"Айрат Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета, он погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства", — комментирует ситуацию старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Вертолет Bell 407 рухнул на лед реки Камы. Тяжелую технику сюда не подвести. До места аварии спасатели и эксперты добирались судном на воздушной подушке. Чтобы извлечь из-под обломков погибшего, сотрудникам МЧС пришлось срезать корпус вертолета гидравлическим инструментом.

Айрат Хайруллин четырежды избирался в Госдуму. В нынешнем созыве состоял во фракции "Единая Россия" и Комитете по аграрной политике. Был известен и как успешный предприниматель. Возглавлял Национальный союз производителей молока, был совладельцем и владельцем многих аграрных компаний. По версии журнала Forbes, в 2017 году Хайруллин занял 43 место.

Прощание и похороны по мусульманским традициям состоятся уже сегодня.