"Лыжня России"-2020. В знаменитой гонке участвуют полтора миллиона россиян

В 73 регионах страны 8 февраля пройдет традиционная гонка "Лыжня России". В ней планируют принять участие до полутора миллионов россиян. На дистанцию вместе с любителями выйдут и действующие чемпионы, а также ветераны спорта.

Как сообщает "Россия 24", в самых восточных регионах нашей страны гонка уже стартовала. Никаких ограничений для участия в ней нет.

На Камчатке "Лыжню России" провели в биатлонном комплексе имени Фатьянова. В ней стартовали более двух тысяч участников. Любители лыж соревновались на десятикилометровой и пятиметровой дистанциях. Самым маленьким лыжникам было предложено преодолеть один километр.

По итогам "Лыжни России" лучшим спортсменам вручают сувениры от Министерства спорта РФ. Участники также поборются за специальные призы в номинациях "Самый спортивный трудовой коллектив" и "Самая спортивная семья".