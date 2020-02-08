Легковушка сбила пенсионерку после ДТП в Волгограде. Видео

Полицейские обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей аварию и наезд на пешехода в Волгограде, произошедшие вечером в минувшую пятницу, 7 февраля.

По предварительной версии, озвученной пресс-службой регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на перекресток на красный свет, после чего в него врезался легковой BMW.

После удара нарушитель оказался на переходе, где сбил 61-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть.

Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована с травмами головы и позвоночника.