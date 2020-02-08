Семейный скандал: жена премьер-министра приговорила к смерти его бывшую

Смертная казнь за супружескую измену. По крайней мере, в теории такая норма до сих пор действует в африканском Королевстве Лесото. Там разгорается скандал вокруг того, как на практике жена премьер-министра страны приговорила к смерти свою предшественницу.

Эту очень красивую страну называют "африканским Ватиканом". В том смысле, что, как Ватикан со всех сторон "обложен" Италией, так и Лесото со всех сторон окружена ЮАР. И все-таки, как и Ватикан, это — отдельный мир. Со своей самобытной культурой, а еще, между прочим, потому, что над местными горами не только молнии бьют, но и снегопады случаются.

Лесото — единственное место на юге Африки, где можно покататься на горных лыжах, — здесь бывает холодно. Вот почему национальный наряд включает теплые шерстяные шлемы-балаклавы и одеяла-накидки. Именно в такой накидке и премьер-министр Томас Табане.

Но видели его и другим. На этих кадрах Томас Табане — жених. На тот момент ему было 78, а его уже третьей избраннице — 40. Тогда, в августе 2017 года, свадьба прошла на главном в стране стадионе. Телеоператоры выхватывали крупные планы даже обуви почетных гостей, а еще, конечно, шикарное кольцо невесты — сапфир в брильянтах.

Такое показное богатство не очень-то к месту в стране, где половина граждан неграмотна, а четверть заражена ВИЧ. Но тогда все все равно радовались за нее, уроженку дальней деревни, эдакую Золушку XXI века. Позже настроения были другие...

Что же заставило теперь Лесото встать на дыбы, а еще недавно такого довольного премьера чувствовать себя явно не в своей тарелке? Недавно он сделал заявление о предстоящей отставке. "Правда состоит в том, что я стал стар и выдохся", — заявил политик.

Скорее, приперт к стенке. Итак, в августе 2017 года телеоператоры ловили каждую складку ее шикарного платья и каждый взгляд новой, третьей, жены премьера. Она явно была очень довольна. Такой же довольный взгляд был у нее в июне того года, когда вместе с тогда еще будущим мужем она была на похоронах своей предшественницы, с которой у политика шел затяжной бракоразводный процесс, посреди которого ту вторую жену убили.

Кто убил? Недавно выяснилось: с места убийства был совершен звонок с мобильного на мобильный. На мобильный премьер-министра. Он в ответ попытался снять с должности полицейских, которое такое сказали. Но и Африка меняется. "Перед законом мы все равны", — заявил представитель полиции.

Именно полиция заставила многих сейчас пересмотреть кадры вступления премьера в должность. Всего-то через два дня после гибели своей предшественницы его тогда еще любовница — в веселеньком желтом. Когда же сейчас ее обвинили в том, что убийство — на ее совести, она бежала в ту самую соседнюю ЮАР.

Премьер заглянул в пропасть? Да. Но Лесото и вся Африка, напротив, заглянули в будущее. Новая жена премьера была вынуждена вернуться из ЮАР и сдаться правосудию. Процесс века в Лесото начинается через десять дней. О судьбе первой жены премьера мы ничего не знаем.