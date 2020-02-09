Мэрия Львова отказалась вернуть прах советского разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения. Могилу героя во Львове не раз оскверняли, и родственники хотели перевезти его на родину в Свердловскую область. Но останки украинские власти отдавать не хотят; что требуют взамен?

Для мэра Львова заседание горсовета прошло на эмоциональной ноте: он махал папками, кричал о некой российской агрессии и хлопал ладошкой по столу.

Тема, которая так взволновала градоначальника, касается знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова. Родственники Героя Советского Союза попросили украинскую сторону эксгумировать останки разведчика, похороненного во Львове, и передать их на его малую родину в Свердловскую область, но мэр города выдвинул откровенно странные требования.

"Это серьезный вопрос. Потому что пока наши ребята находятся в плену, мы не имеем морального права его рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят, тогда мы будем этот вопрос обсуждать", — заявил мэр Львова Андрей Садовой.

О каких именно пленных идет речь, украинский чиновник не уточнил, зато продолжил изливать свои воинственные мысли на собравшихся, совершенно позабыв о реальном положении дел.

"Украина не находится в состоянии войны с Россией, — говорит политолог Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. — Если есть война, объявите России, но, конечно, в украинской элите на это никто не пойдет".

А вот объявить войну немым могилам или памятникам – не проблема. Даже когда речь идет о таких героях, как Николай Кузнецов. Разведчик с идеальным знанием немецкого, в 1942 он внедрился в круги немецкого командования на оккупированной территории Украины. Два года он поставлял в Москву сведения, ценность которых трудно переоценить.

"Кузнецов сообщил о том, что немцы готовят покушение на тройку, которая собирается в Тегеране в 1943 году, — говорит Николай Долгополов, заместитель главного редактора "Российской газеты", историк спецслужб. — Кузнецов первым раскрыл бункер Гитлера "Вервольф"; он уничтожил 11 немецких мерзавцев, чиновников высшего ранга, которые мучили украинский народ… По глубине и важности сообщений я бы сравнил Николая Ивановича с Рихардом Зорге".

Николай Иванович погиб, сражаясь с отрядом УПА (организация запрещена в РФ). В одной из деревень во время неравного боя он подорвал противотанковую гранату, унеся с собой восемь боевиков.

Его могилу нашли лишь в 60-х годах. В последние годы вандалы постоянно атакуют мемориал, где похоронен разведчик. В марте 2019 года был даже похищен его бронзовый барельеф.

"Львовскому градоначальнику торговаться за прах советского разведчика в обмен на мифических пленных, которых просто нет – это образец идиотизма власти, — считает политолог Федор Бирюков. — Человек, подверженный истерике административного восторга, пытается выслужиться, показать свою необходимость перед лицом украинских радикалов, которые любят такой идиотизм".

Не исключено, что волну вандализма как раз и порождают такие речи украинских чиновников, которые часто сопровождаются эмоциональным потряхиванием бумажек и громкими, но бессмысленными заявлениями.