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Массовое убийство в Таиланде 37 минут назад

9 февраля 202005:34

В Таиланде уничтожили солдата, расстрелявшего 25 человек

EPA

В Таиланде уничтожен военнослужащий, устроивший стрельбу, в результате которой погибли 25 человек. Преступник долгое время укрывался в подвале торгового центра, спецназ несколько раз пытался его нейтрализовать.

Накануне 32-летний капрал застрелил своего командира и двух человек в военном лагере. Затем открыл огонь по мирным жителям в торговом центре. По последним данным, погибли 25 человек, пострадали более 60.

Поначалу капрал транслировал бойню на странице в Facebook; выложил там селфи и несколько видеозаписей. На одной из них пожаловался, что устал жать на курок, устраивая весь этот ад. При этом никаких требований нападавший не предъявил.

Из Бангкока на вертолетах к торговому центру перебросили спецназ; бойцы блокировали здание. Им удалось вывести оттуда несколько сотен человек. На место привезли и мать капрала, она должна была попытаться образумить сына, но ничего не вышло. Спустя пару часов после начала бойни начался штурм.

Спецназ прочесывал здание несколько часов, однако сержанта обнаружить не удалось. Как сообщил местный телеканал, он перебежал на автостоянку, когда его обнаружили, завязалась перестрелка; был убит один боец спецназа.

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