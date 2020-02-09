Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

Россия и КНДР в воскресенье отмечают 20-летие с момента подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

Посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook отмечает, что этот договор (подписан 9 февраля 2000 года в Пхеньяне), пришедший на смену договору с Советским Союзом, заложил основу для развития отношений между двумя соседними государствами в новый исторический период.

Российское посольство отмечает, что договор обеспечил преемственность глубоких традиций добрососедства и взаимной приязни народов России и КНДР.