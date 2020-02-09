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Массовое убийство в Таиланде 26 минут назад

9 февраля 202010:23 Матвей Попов

На ликвидацию солдата-убийцы в Таиланде потребовалось почти 18 часов

На ликвидацию солдата-убийцы в Таиланде потребовалось почти 18 часов

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования родным и близким погибших в стрельбе в городе Корат. Пострадавшим дипломаты пожелали скорейшего выздоровления. По словам премьер-министра Таиланда, жертвами трагедии стали 26 человек, более пятидесяти пострадали. Политик также озвучил возможный мотив преступника — бытовой конфликт из-за продажи дома. Стрелявшего, который долгое время укрывался в подвале, ликвидировали сотрудники полиции.

Операция по его ликвидации длилась почти 18 часов. Все это время силы безопасности Таиланда пытались обнаружить стрелка в торговом центре, где он и устроил атаку. У входа дежурили полицейские и врачи. Сообщалось, что преступнику удалось забаррикадироваться в подвале на территории комплекса — одному, уже без заложников. Но покинуть здание он не сумел.

"Мы положили конец преступному деянию. В настоящий момент мы собираем доказательства и свидетельские показания, чтобы начать расследование и отдать справедливость всем сторонам", — рассказал сотрудник полиции Пунсап Прасерцак.

Всех раненых доставили в госпиталь. Туда срочно прилетел тайский премьер и лично навестил пострадавших, пообщался с ними и их родственниками.

Первые выстрелы на улицах третьего по величине города Таиланда прозвучали еще днем. Стрельбу по прохожим открыл сержант армии Таиланда. Перед этим он застрелил командира и двух сослуживцев и угнал из части внедорожник, буквально набитый оружием и патронами. Затем проехал по городу, периодически открывая огонь по прохожим. Потом остановился у одного из торговых центров и выстрелил по зданию. Взорвался баллон с газом, погибло еще несколько человек.

Поначалу сержант транслировал бойню на странице в "Фейсбук". Выложил там и селфи, а также несколько видеозаписей. На одной из них он пожаловался, что устал жать на курок, устраивая весь этот ад. Потом ворвался в торговый центр и открыл огонь там. Затем неторопливо, явно подражая героям боевиков, прошелся по зданию, закинув автомат на плечо. Поднялся на четвертый этаж и захватил заложников. Сообщалось, что он держал под прицелом 16 человек.

При этом никаких требований нападавший не предъявил. Написал только: "Богатые используют других, но неужели они думают, что смогут забрать свои деньги в ад?" Напуганные выстрелами люди пытались покинуть здание, однако удалось это не всем.

- Я слышал выстрелы. Пожалуйста, постарайся успокоиться. Тебе помогут. Я очень переживаю за тебя. Я снаружи, я передаю информацию властям. Постарайся экономить заряд телефона.

Из Бангкока на вертолетах к торговому центру перебросили спецназ. Бойцы блокировали здание. Им удалось вывести оттуда несколько сотен человек. На место привезли и мать капрала, она должна была попытаться образумить сына. Ничего не вышло. Спустя пару часов после начала бойни здание взяли штурмом.

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