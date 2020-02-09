Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

Мощный попутный ветер помог пассажирскому лайнеру British Airways долететь из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Расстояние между двумя континентами британский Boeing-747 преодолел за 4 часа 56 минут. Это рекорд для дозвуковых самолетов.

Самолет развил скорость в 800 миль в час (около 1200 километров в час) и вплотную приблизился к звуковому барьеру благодаря попутному ветру. Его причиной был пришедший в Британию со стороны Северной Америки шторм "Кира" (Ciara).

Прежний рекорд принадлежал норвежской авиакомпании Norwegian Air. В январе 2018 года ее самолет преодолел это же расстояние за 5 часов 13 минут. Среднее время полета по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.

Полеты в обратном направлении при этом длятся более чем на 2,5 часа дольше обычного, пишет The Independent. Шторм "Кира", который помог пилотам BA, также серьезно нарушил работу общественного транспорта и энергоснабжения в Соединенном Королевстве. Многие железнодорожные компании остановили свои поезда, в аэропортах отменены десятки внутренних и международных авиарейсов, во многих местах временно прекратили работать паромные переправы. Отменен воскресный матч Английской премьер-лиги между "Манчестер-сити" и "Вест-Хэмом", отменены скачки и турниры по регби.

Британская королева Елизавета II из-за сильного ветра даже отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем в графстве Норфолк, а в Лондоне закрыты для публичного посещения все королевские парки, включая Сент-Джеймсский парк и Гайд-парк.