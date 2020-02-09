Девушка утонула в Неве после корпоратива. Найдено тело

В Петербурге спасатели нашли труп девушки, утонувшей в Неве. Трагедия произошла 29 января этого года. По сообщениям СМИ, городские камеры наблюдения зафиксировали, как молодая женщина по пути домой с корпоратива упала в воду.

В ГУМЧС​​​ по Петербургу рассказали РИА Новости в воскресенье, что тело обнаружили у набережной лейтенанта Шмидта. Теперь выяснением обстоятельств гибели петербурженки занимается полиция.