9 февраля 202019:23

"Боинг" ударился о полосу при приземлении: возбуждено дело

По факту аварийной посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска в Коми возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительным данным следствия, самолет авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу. Причиной стала поломка задней стойки шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо.

Во время жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска произошел разлив топлива, последствия уже ликвидированы, передает ТАСС.

На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не получил серьезных травм. Два пассажира самостоятельно обратились за медицинской помощью, у одного зафиксированы ушибы. По поручению главы Коми Сергея Гапликова всем пассажирам предложили помощь в доставке багажа до места их проживания или пребывания.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.

В "Ютэйр" предполагают, что аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра, пишет "Интерфакс".

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