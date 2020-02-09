Футболист сборной Англии обвиняется в расизме

Полузащитник сборной Англии и лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли оказался в центре скандала. 23-летнего футболиста обвинили в расизме из-за его выложенного в интернет видео, в которых он пытался пошутить про коронавирус. Шутку оценили не все.

Алле опубликовал в своем личном Twitter-аккаунте ролик из лондонского аэропорта "Хитроу", на котором сначала показывается мужчина азиатской внешности, после чего камера фокусируется на антисептическом средстве, сообщает телеканал "Россия 24".

"Вирусу надо быть быстрее, чтобы достать меня", — подписал видео английский футболист. Эти слова Алли возмутили его подписчиков и общественность. Увидев реакцию на свой юмор, вскоре англичанин удалил твит и принес свои извинения.