В Таиланде столкнулись два скоростных катера, пострадали туристы из России

Два скоростных катера с туристами на борту столкнулись утром в понедельник на большой скорости в море у острова Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщают спасатели острова, разославшие фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Видео и фотографии происшествия опубликовало РИА Новости​​​.

На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8-10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших, сообщает телеканал "Россия 24".

По уточненным данным, на одном из столкнувшихся катеров был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили более 20 россиян.

В медицинские учреждения доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным спасателей Пхукета, наиболее тяжелые травмы получили три человека, в том числе, двое детей.

Посольство РФ в Таиланде проверяет имеющуюся информацию о гибели в результате столкновения катеров двух российских детей, передает ТАСС.