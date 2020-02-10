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10 февраля 202008:29

Инфляция в Китае ускорилась на фоне роста спроса и вспышки коронавируса

EPA

Рост потребительских цен в Китае в январе ускорился до максимума более чем за восемь лет. В то же время цены производителей перешли к росту после шести месяцев снижения подряд.

Цены производителей в январе повысились на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Результат совпал с прогнозом опрошенных Reuters аналитиков. В декабре 2019 года цены производителей опустились на 0,5%.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 5,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что инфляция ускорится до 4,9% с 4,5% в декабре.

Ускорение инфляции обусловлено повышением спроса в период празднования Нового года по лунному календарю, вспышкой коронавируса и низкой базой прошлого года, отметило Национальное бюро статистики.

Ограничения на передвижение, призванные сдержать распространение вируса, заставили жителей запасаться предметами первой необходимости.

Цены на свинину подскочили на 116%, что стало максимальным ростом с 2007 года. Повышение спроса на любимое мясо китайцев в праздничный период и сокращение поголовья после вспышки африканской чумы свиней привели к резкому росту цен.

Цены на продукты питания в целом в январе выросли на 20,6%, максимальными темпами с 2008 года.

Потребительские цены без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в январе повысились на 1,5%.

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