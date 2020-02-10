Рейтинг АТР. Даниил Медведев остался пятой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила еженедельный рейтинг. Даниил Медведев остался на пятом месте в списке сильнейших теннисистов мира.

Неделю назад Даниил Медведев опустился с четвертого места на пятое. Причиной стало не вполне удачное выступление российского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии, где Даниил выбыл в четвертом круге соревнований.

На первом месте победитель Australian Open серб Новак Джокович. Далее расположились Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стеафнос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция), Давид Гоффен Бельгия. По сравнению с прошлой неделей первая десятка осталась без изменений. Андрей Рублев остался на 15 месте, а Карен Хачанов – на 17. Евгений Донской опустился со 109 строчка на 111.

Свой рейтинг составила и Женская теннисная ассоциация (ВТА). Первая десятка также осталась без изменений. Возглавляет рейтинг Эшли Барти (Австралия), далее следуют Симона Халеп (Румыния), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Белинда Бенчич (Швейцария), Бьянка Андрееску (Канада), София Кенин (США), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США), Наоми Осака (Япоия). Сильнейшая из россиянок Екатерина Александрова осталась на 28 позиции. Также в сотню сильнейших теннисисток входят 33. Анастасия Павлюченкова, 38. Вероника Кудерметова, 49. Светлана Кузнецова, 54. Анна Блинкова, 71. Дарья Касаткина, 89. Виталия Дьяченко. Мария Шарапова опустилась с 369 позиции на 371.