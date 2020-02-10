Минтранс РФ: запрещать шипованную резину нецелесообразно

В Минтрансе решили, что без покрышек с шипами в нашей стране не обойтись, учитывая ее климатические особенности. А заботиться о состоянии асфальта, в котором шипы якобы прокапывают колеи, придется дорожникам.

Изначально предложение о сокращении периода, когда российским водителям официально разрешается использовать шипованные шины, было выдвинуто "Автодором": в госкомпании заявили, что шипы в колесах ускоряют износ асфальта даже в зимнее время, поэтому на магистралях появляются колеи - а это небезопасно.

Однако в Министерстве транспорта решили, что введение единых жестких ограничений по времени на использование шипованной резины нецелесообразно. Россия - большая страна, и погодные условия в одно и то же время в разных ее регионах могут сильно различаться.

"Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в Минтрансе подчеркнули, что на некоторых участках региональных дорог в холодное время формируется так называемый "уплотненный снежный покров". С ним борются при помощи реагентов, а коэффициент сцепления обработанной дороги существенно ниже, чем у мокрого асфальта. Поэтому и в этом случае без шипованной резины никуда.

Что касается колейности, то бороться с ней предлагается при помощи нового ГОСТа, регламентирующего применение щебня и гравия в конструкции дорог. Он позволяет дорожникам использовать иные типы щебня, с которыми дороги лучше противостоят износу.

В настоящее время российским водителям официально запрещено применять шипованные шины в летние месяцы, но штрафов за нарушение запрета не предусмотрено.