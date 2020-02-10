"Идеальная Toyota для России": практичный SUV-минивэн поставят на конвейер

Японская компания, похоже, всерьез намерена дать "зеленый свет" концепту TJ Cruiser. Прототип гибрида кроссовера и минивэна Toyota показала еще в 2017 году, и с тех пор в руководстве фирмы решали, есть ли смысл в его серийной модификации. Решение, по слухам, принято положительное.

Чем-то отдаленно напоминающий "Хаммеры" концепт в свое время создавался как многоцелевое транспортное средство - и для любителей активного отдыха с их габаритным оборудованием, и для коммерческих перевозок. Угловатый кузов вмещал в себя пятиместный салон с широкими возможностями трансформации - например, все кресла, за исключением водительского, можно было превратить в ровный пол, а брутальная внешность намекала на расширенные внедорожные возможности.

Слухи о том, что TJ Cruiser станет серийным, появились еще осенью прошлого года, но сейчас называется новая дата дебюта конвейерной версии - май 2020-го. По данным местного издания Best Car, конвейерная версия концепта сохранит аутентичную внешность и, возможно, максимально практичный интерьер. А вот со способностями "кросс-вэна" на бездорожье ситуация будет обстоять не так уж и оптимистично.

Новинка в этом плане вряд ли будет чем-то отличаться от обычных кроссоверов. Ее планируется построить на той же модульной платформе TNGA, что и все прочие свежие модели Toyota, а систему полного привода на базе муфты на задней оси - позаимствовать у кроссовера RAV4. Моторную же гамму для кросс-вэна составят из двух гибридов с 1,8- и 2,5-литровыми бензиновыми моторами, а также традиционной двухлитровой "четверки".

Официального подтверждения этой информации от Toyota пока не поступало. Соответственно, неизвестно, будет ли конкурент Mitsubishi Delica продаваться где-то, кроме Японии - если он вообще появится на свет.