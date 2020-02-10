10 февраля 202013:53 (обновлено в 14:25) Ольга Мещерякова

Российские гимнастки - триумфаторы этапа Гран-при в Москве

Российские гимнастки - триумфаторы этапа Гран-при в Москве

Российские девушки выиграли золото во всех видах программы на этапе Гран-при по художественной гимнастике. Нашим спортсменкам не было равных ни в групповых, ни в индивидуальных упражнениях. Гимнастки представили и новые программы, с которыми они будут выступать на Олимпиаде в Токио. Кто из них поедет от нашей страны на главные старты четырехлетия, пока неизвестно.

Зал ревет. Это триумф нашей сборной, наших красавиц. Все золото соревнований — безоговорочная победа!

Пластика, грация, совершенство. Зрители, не отрываясь, смотрят на ковер, где происходит что-то невероятное. Когда наши "художницы" рисуют немыслимые узоры, буйство красок ослепляет и завораживает.

Соревнования заканчиваются, выступает последняя команда, зал замер в ожидании, но, кажется, уже понятно: наши будут лучшими.

И вот они — на пьедестале. Наши девушки, с абсолютно новой, сложнейшей программой. Три обруча и две пары булав сегодня словно парили над площадкой.

"В этой программе у нас акцент на скорость, бешеная скорость, за счет скорости мы успеваем делать больше сотрудничеств и получать выше баллы", — говорит Анастасия Максимова.

"У нас усложнилась стоимость программы, то есть, мы добавили совершенно новые сотрудничества, переброски, и много что поменялось по сравнению с прошлым сезоном", — рассказывает Евгения Леванова.

"Каждый день — это бой, и мы боремся за место в команде, потому что на Олимпийские игры еще надо попасть", — говорит Анастасия Близнюк.

Сейчас это главная цель — Олимпиада в Токио, ради которой и этот бешеный темп, и сложнейшие движения. Если раньше, подбрасывая ленту, например, можно было просто смотреть, как она приземляется, сейчас за это время нужно выполнить несколько программных элементов.

Чуть расстроена звезда нашей команды Дина Аверина: небольшая помарка в упражнении с булавой — падение предмета. Потом она снова выйдет на ковер, уже с лентой, и поднимется на высшую ступень пьедестала.

"Для меня нет соперников, потому что надо в первую очередь справиться с собой, и тогда все получится", — говорит Дина Аверина.

Нет равных Дарье Трубниковой. Это она обошла Дину в упражнении с булавами, чисто и артистично исполнив программу под крики трибун "Держи!" То, что спортсменки слышат на тренировке, — как заклинание. Здесь, в зале — совсем юные гимнастки, будущие звезды. Каждая с блокнотом: сегодня им дают автограф, завтра — они.

"Мне нужно, чтобы меня поддерживали, кричали мне, это завораживает и хочется еще лучше делать для публики", — говорит Дарья Трубникова.

Новая программа с новыми элементами и в сложнейшей музыкальной композиции. "Половецкие пляски" — балетный фрагмент оперы Бородина — теперь визитная карточка сборной.

"Я замахнулась с Божьей помощью на очень серьезную музыку — на "Половецкие пляски". Это музыка, которая может убить и может спасти, и может полки за собой повести", — говорит Ирина Винер-Усманова.

Впереди суровые месяцы подготовки — Олимпиада.

- А по сколько часов вообще тренируетесь?
- Это секретная информация!

Соперницы, которые сегодня уступили, тоже продолжают работать — японские девушки, например, на прошлых соревнованиях отстали совсем ненамного. И там, в олимпийском Токио, вполне могут проявить себя. Ведь они тоже прошли российскую школу художественной гимнастики.

"К Ирине Александровне приезжают гимнастки из разных стран. Девочки из Америки, из Израиля, из Узбекистана, из Японии, из Кореи — почти весь мир", — говорит олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Триумф российских гимнасток — и главная интрига: кто из них, блестящих спортсменок, представит на Олимпиаде страну? По правилам, в олимпийскую заявку могут попасть только две гимнастки. И это будет сложнейший выбор.

Текст: "Вести-Москва"

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