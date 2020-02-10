Гибель детей в Таиланде: туристы рассказали об опасных лодках и отсутствии правил движения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения двух скоростных катеров на таиландском острове Пхукет. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. В больнице подтвердили гибель двух российских детей. Еще 20 человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Буквально в одну секунду рядовая, казалось бы, поездка на катере обернулась катастрофой для российских туристов. В нескольких метрах от берега лоб в лоб столкнулись два скоростных катера. На борту одного из них в этот момент находились 35 человек — все российские граждане. На другом катере был лишь экипаж, который, по всей видимости, спешил к пристани, чтобы забрать очередную партию отдыхающих и отвезти на острова. Разминуться не удалось. Судя по кадрам, основной удар пришелся на правую переднюю часть судна с пассажирами. В результате более 20 человек получили травмы. Двое малолетних детей, которым, как видно на записи, пытались оказать первую помощь, позже скончались в больнице.

"В медицинских учреждениях с травмами различной степени тяжести находится 21 российский турист. Сотрудники генерального консульства России в Пхукете и консульского отдела посольства России в Бангкоке находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда", — сообщила Ирина Воробьева, пресс-атташе посольства РФ в Таиланде.

Погибшие дети — 12-летний мальчик и его 6-летняя сестра — отдыхали вместе с бабушкой. Известно, что приехали они из Челябинска. Сейчас региональные власти пытаются связаться с их родителями.

"Произошла трагедия, погибли двое детей из города Челябинска. Мы в настоящее время ищем адреса и телефоны родственников, чтобы связаться с ними и выяснить, чем в мы можем в этой ситуации помочь", — рассказала Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

Такие скоростные катера (их еще называют спидботами) — одно из главных средств перевозки туристов между островами в Таиланде. Есть еще паромы, но идут они дольше. Сравнить можно с автобусами и маршрутками. Правда, и на воде, несмотря на отсутствие препятствий, при высокой скорости риски те же, что и на суше. Как рассказывают туристы, порой бывает сложно удержаться на палубе.

"Страшно, когда заходим в бухту, и одновременно туда заходит порядка 20-30 таких лодок. Помимо этого тайские маленькие лодки постоянно курсируют. Я не удивлен, что произошла такая ситуация. Дело даже не в том, что тайцы были в каком-то состоянии, дело в том, что нет никаких правил движения, все интуитивно двигаются", — объясняет российский турист Иван Дмух.

Скоростные катера у берегов Таиланда дело привычное. В часы пик в акваториях можно встретить сотни и даже тысячи лодок. Например, Патайя: на берег без лестницы и страховки высаживаются только что приехавшие туристы. Впрочем, аренда такого вида транспорта дело тоже не хитрое. Работают извозчики как с туроператорами, так и в частном порядке. Стоит удовольствие порядка 350 бат — около 700 рублей на человека.

"Что касается безопасности, то я видела, что есть жилеты на катерах. Другое дело, что никто не настаивает на том, чтобы их одевали. А что касается официальных туроператоров и турагентов, то, конечно красиво все описывается, что все будет безопасно. Но по сути это точно такие же лодки. Единственная разница — это в цене и в том, что официальные туроператоры предоставляют страховку. Но эта страховка от того, что уже случилось, а не от того, что может произойти", — рассказывает российская туристка Анастасия Пояте.

К слову, случаи столкновения скоростных катеров в акватории у берегов Таиланда не редкость. В 2018 году на высокой скорости не смогли разойтись два судна, тогда пострадали 9 пассажиров. В конце 2019 года в результате похожей аварии погиб капитан, еще 12 человек пострадали. Последним случаем опасных пассажирских перевозок на курорте уже заинтересовались российские следователи, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Следствие находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ", — сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Несмотря на то, что новость об очередной трагедии на воде облетела весь Таиланд, туристы уверены, что отказываться от экстремального вида транспорта отдыхающие и сами тайцы не станут. Тем временем, власти курорта заявили, что пострадавшим россиянам будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а родителям погибших детей обещают выплатить по миллиону рублей.