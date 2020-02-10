Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

10 февраля 202016:16

Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

EPA

Тяжелая артиллерия вооруженных сил Сирии обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в районе аэропорта Тафтаназ. Пять военнослужащих погибли, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство "Интерфакс".

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем микроблоге Twitter, что национальная армия сокрушит любого, кто изберет свей целью турецкий флаг. Организаторов обстрела Алтун назвал военными преступниками.

Ряд СМИ пишут, что турецкая армия открыла ответный огонь. Президент Реджеп Эрдоган проводит срочное совещание с министром обороны Хулуси Акаром.

Напомним, первое столкновение военных двух стран произошло 3 февраля в провинции Идлиб. Сирийцы обстреляли турецкое подразделение, которое попыталось сменить позиции и не предупредило об этом ни Москву, ни Дамаск. Тогда погибли пятеро военных и трое гражданских специалистов.

Вооруженные силы Турции ответили авиаударами по сирийским военным объектам, жертвами которых стали 76 солдат.

Ранее по теме

Сейчас

17:20

Суд арестовал пранкера, изображавшего в метро заражение коронавирусом

16:15

Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

13:22

Москва и Киев не ведут разговор об обмене послами

11:45

Террористам из "Сети" дали от 6 до 18 лет

09:25

Мишустин требует от министров не раздавать обещаний

08:20

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

04:53

ДТП парализовало движение по Лефортовскому тоннелю

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гибель детей в Таиланде: туристы рассказали об опасных лодках и отсутствии правил движения

Гибель детей в Таиланде: туристы рассказали об опасных лодках и отсутствии правил движения

14 минут назад
Суд арестовал шутника, изображавшего в вагоне приступ болезни

Суд арестовал шутника, изображавшего в вагоне приступ болезни

10 минут назад
Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

1 час назад
Пиар на костях или торги без правил: мэр Львова взял в заложники прах советского разведчика

Пиар на костях или торги без правил: мэр Львова взял в заложники прах советского разведчика

2 часа назад
У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших

У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших

2 часа назад
На Рублевке арестовали нарушителя ПДД, за которым числится 2 126 штрафов

На Рублевке арестовали нарушителя ПДД, за которым числится 2 126 штрафов

1 час назад
Суд вынес приговор мужчине, который заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Суд вынес приговор мужчине, который заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

23 минуты назад
"Оскар"-2020. Фотолента

"Оскар"-2020. Фотолента

4 часа назад
Кремль: Путин не вмешивается в дело "Сети"

Кремль: Путин не вмешивается в дело "Сети"

3 часа назад
Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

1 час назад
Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

33 минуты назад
Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

1 час назад
Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

2 часа назад
"Лёд 2" выходит на широкий экран

"Лёд 2" выходит на широкий экран

39 минут назад
"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

1 час назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

8 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

21 час назад
Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

1 минута назад
Стрельба и драка: появилось видео побоища в Сергиевом Посаде

Стрельба и драка: появилось видео побоища в Сергиевом Посаде

3 минуты назад
Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

23 минуты назад
Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

44 минуты назад
Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

1 час назад
На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

1 час назад
Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

2 часа назад
Инкубационный период коронавируса оказался дольше, чем предполагалось

Инкубационный период коронавируса оказался дольше, чем предполагалось

2 часа назад
Пародист обобрал бывших вкладчиков "МММ"

Пародист обобрал бывших вкладчиков "МММ"

2 часа назад
Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

3 часа назад
Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

3 часа назад
Студия Disney потребовала штраф за "Короля Льва" у школы

Студия Disney потребовала штраф за "Короля Льва" у школы

3 часа назад
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

3 часа назад
Со сцены "Оскара" неожиданно прозвучала русская речь

Со сцены "Оскара" неожиданно прозвучала русская речь

3 часа назад
Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

4 часа назад
В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

4 часа назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

4 часа назад
Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

6 часов назад
Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

6 часов назад
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

7 часов назад
Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

8 часов назад
Запущен зонд, который впервые "увидит" полюса Солнца

Запущен зонд, который впервые "увидит" полюса Солнца

8 часов назад
Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

8 часов назад
10 компаний, меняющих мир к лучшему

10 компаний, меняющих мир к лучшему

10 часов назад
Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

11 часов назад
Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

09.02.2020 16:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку