Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

Тяжелая артиллерия вооруженных сил Сирии обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в районе аэропорта Тафтаназ. Пять военнослужащих погибли, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство "Интерфакс".

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем микроблоге Twitter, что национальная армия сокрушит любого, кто изберет свей целью турецкий флаг. Организаторов обстрела Алтун назвал военными преступниками.

The Turkish Armed Forces, who tirelessly serve the cause of peace and stability around the world, will continue to crush anyone who dares to target our flag, to reassure our friends, and to strike fear into the hearts of our enemies.