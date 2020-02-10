Новая схема "развода": у богачей легко угоняют суперкары Ferrari

Мошенники постоянно совершенствуют "мастерство", придумывая новые способы "развода" доверчивых автомобилистов. Жулики обнаглели настолько, что "отжимают" Ferrari прямо из рук их владельцев. Причем, автомобили им отдают добровольно.



Южноафриканское представительство марки Ferrari выпустило сообщение, в котором предупреждает о новом способе угона автомобилей. Суперкары отнимают у владельцев под предлогом ремонта в рамках отзывной кампании.



Работающая в ЮАР группа мошенников звонит клиентам "Феррари" под видом официального дилера и сообщает, что машина участвует в некоей сервисной акции. Владельцам внушают, что в суперкарах найден заводской брак, ездить с которым небезопасно, и автомобиль требует срочного ремонта.



После этого за "дефектным" Ferrari автоворы отправляют эвакуатор под видом дилерского и, беспрепятственно заполучив автомобиль прямо из рук владельца, исчезают с концами. Обладатель Ferrari 812 Superfast из Йоханнесбурга уже лишился своего суперкара как раз по такой схеме. Позже автомобиль нашли разбитым где-то на границе ЮАР и Мозамбика.



Впрочем, такой "развод" работает не только с автомобилями Ferrari. Представительство Toyota в ЮАР предупреждало о новом виде мошенничества еще осенью 2019 года.



В самой компании Ferrari подчеркивают, что при проведении отзывных кампаний производитель никогда не забирает автомобили самостоятельно. А чтобы проверить достоверность информации об отзыве, владельцам лучше самим обращаться напрямую к дилеру.