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10 февраля 202022:24

Солнечная энергетика обречена на провал?

Global Look Press

Испокон веков люди использовали энергию солнца. Поедая наших друзей в животном мире, которые питаются фотосинтезом, мы, по большому счету, получаем всю нашу энергию от солнца. Само собой разумеется, человечество пыталось извлекать энергию из солнца для промышленных целей. Во время промышленной революции, в 1839 году, французский ученый Александр Эдмон Беккерельяр вошел в историю, обнаружив, что искусственный солнечный элемент можно использовать для преобразования солнечного света в электричество за счет фотовольтаического эффекта.

Солнечного света на планете в изобилии. «Каждые 5 дней Солнце снабжает Землю объемом энергии равном всем доказанным запасам нефти, угля и природного газа. Если бы человечество могло бы получить и сохранить лишь 6000-ю доступную часть солнечной энергии Земли, мы смогли бы удовлетворить 100% потребностей в энергии», — отметил Центр Сингулярности в прошлом году.

Так если солнечная энергия более чем способна удовлетворить все наши энергетические потребности при нулевом выбросе парниковых газов, а ООН почти умоляет частный сектор финансировать дополнительные исследования в области возобновляемых источников энергии, пока не станет слишком поздно, чтобы избежать катастрофического изменения климата, почему планета до сих пор не покрыта солнечными батареями?

Были предприняты некоторые попытки сделать это: построить массивные солнечные установки, которые покроют огромные полосы земли. Тем не менее, эти проекты не решили потребности в чистой энергии. Солнечная электростанция Crescent Dunes стоимостью $1 млрд, разработанная SolarReserve в Неваде, должна была стать самой большой солнечной электростанцией в мире еще в 2011 году. Но к моменту завершения проекта она уже устарела. «SolarReserve, возможно, сделала свое дело, но сегодня компанию сложно назвать лидером. Вместо этого, она погрязла в судебных процессах и обвинениях в неумелом управлении Crescent Dunes, где налогоплательщики остаются на крючке гарантий по кредитам объемом $737 млн. В конце прошлого года Crescent Dunes потеряла единственного клиента, компанию NV Energy Inc., которая сослалась на недостаточную надежность завода», — сообщило издание Bloomberg в прошлом месяце.

По иронии судьбы, проект Crescent Dunes стал жертвой не краха солнечной энергетики, а ее стремительного, бурного взлета. В последние годы технологии в сфере солнечной энергетики быстро совершенствовались, и такой гигантский проект, как Crescent Dunes, просто не успел за всеми этими процессами. «Для парогенераторов в Crescent Dunes нужны нестандартные детали и десятки сотрудников, чтобы поддерживать работу и проводить регулярное техническое обслуживание», — говорится в статье Bloomberg. «Когда завод открылся в 2015 году, усилившаяся эффективность дешевых солнечных панелей уже обогнала его технологии. Сегодня они устарели — новейшие панели могут получать и сохранять электроэнергию в течение десятилетий с минимальными затратами, отключаясь лишь время от времени».

Несмотря на это, военные США инвестируют около $38 млрд в проекты, очень напоминающие Crescent Dunes. (Это не удивительно — министерство обороны США вложило значительные средства во все виды альтернатив ископаемому топливу, поскольку изменение климата становится все более насущной проблемой). Однако все эти инвестиции могут оказаться такими же злополучными, как и Crescent Dunes. «Как и в любой форме инвестиций, здесь есть риск. А в том, что касается государственных денег, есть еще одна проблема. Учитывая тот способ, которым обычно удается получить контракты, компании, получившие заветный контракт, обычно оказываются лучшими в процессе подачи заявок, но вовсе необязательно лучшими в работе, которую необходимо выполнить в результате проекта»,- отмечает Popular Mechanics.

Возможно, солнечная энергия и несет в себе огромный потенциал для сферы возобновляемых источников энергии. Однако правительственные контракты, отягощенные судебными процессами, бюрократией и ограниченным восприятием меняющихся технологий и тенденций явно не решение этой проблемы.

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