Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

Вечером 9 февраля комплексы ПВО "Панцирь-С" на авиабазе Хмеймим успешно отразили две атаки дронов. Об этом сообщается в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова, распространенном в понедельник, 10 февраля.

Как уточняется, ракетный огонь зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" отразил первую атаку с северо-восточного направления на удалении около 2 километров от авиабазы. В ходе второго нападения цель, которая приближалась к базе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), поразили на расстоянии 6 километров от базы.

В заявлении отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.

По словам Боренкова, атака началась вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток. В настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме, сообщает ТАСС.

Юрий Боренков от имени российского Центра по примирению сторон обратился к командирам боевиков с призывом отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.