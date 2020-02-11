Некомпетентные "домашние акушерки" едва не погубили малыша в Воронеже

Некомпетентность "домашних акушерок" едва не стала причиной гибели младенца в Воронеже. Супруги – Иван и Наталья – решили довериться так называемой "духовной акушерке" – женщине, которую "по внутреннему ощущению" им порекомендовали на курсах подготовки к домашним родам.

Родителей убедили, что домашние роды будут лучше для ребенка. Их также отговорили от УЗИ, аргументируя это поздним сроком беременности, сообщает "Вести.Воронеж". Вместо этого "для правильного положения плода" супругам были выданы гомеопатические препараты. В течение беременности женщину заставляли ходить в баню и на массаж, поили травами.

В день родов к матери пришли сразу две повитухи. Женщина подписала отказ от медицинских манипуляций, лекарств и обезболивания. Однако супруги подстраховались и заранее договорились с местным роддомом.

Как оказалось, плод находился в неправильном положении. "Домашние акушерки" не смогли помочь ребенку и матери, и роженица была доставлена в семилукскую больницу. Заведующая Семилукским роддомом Светлана Гоморова рассказала, что мать прибыла в больницу не на скорой помощи, а пришла сама – с выпавшими ногами плода.

Ребенок родился с переломами, ушибами, кислородным голоданием. Он был помещен в палату интенсивной терапии, а затем переведен в реанимацию.

В настоящее время ребенок и мать выписаны из больницы, их жизни ничто не угрожает. Своего второго ребенка супруги решили рожать в роддоме.

За два года, по данным врачей, в Воронежской области прошло около 50 домашних родов. При этом зафиксировано 3 или 4 случая серьезных осложнений – вплоть до инвалидизации. "Домашние акушерки" по-прежнему предлагают свою помощь, стоимость их услуг – от 15 тысяч рублей. Однако многие из них не являются квалифицированными специалистами.