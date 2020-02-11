11 февраля 202008:00

Нижегородская школа номер 123 открылась после капитального ремонта

Нижегородская школа номер 123 открылась после капитального ремонта

Нижегородская школа номер 123 открылась после капитального ремонта. Благодаря этому количество классов, обучающихся во вторую смену, сократилось.

Проведение ремонта стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета. На выполнение работ выделили порядка 115 миллионов рублей. Вопрос ремонта и строительства учреждений образования обсуждался в ходе рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина осенью 2019 года.

Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 61 школу и 155 детских садов, передает телеканал "Россия 24".

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